DeCats (DECATS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeCats (DECATS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeCats (DECATS) Informasjon We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e.

After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam), Offisiell nettside: https://decats.io/ Teknisk dokument: https://decats.io/faq/ Kjøp DECATS nå!

DeCats (DECATS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeCats (DECATS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.09K $ 6.09K $ 6.09K Total forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Sirkulerende forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.09K $ 6.09K $ 6.09K All-time high: $ 114.92 $ 114.92 $ 114.92 All-Time Low: $ 0.501843 $ 0.501843 $ 0.501843 Nåværende pris: $ 0.609452 $ 0.609452 $ 0.609452 Lær mer om DeCats (DECATS) pris

DeCats (DECATS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeCats (DECATS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DECATS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DECATS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DECATSs tokenomics, kan du utforske DECATS tokenets livepris!

DECATS prisforutsigelse Vil du vite hvor DECATS kan være på vei? Vår DECATS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DECATS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!