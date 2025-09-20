DeBox (BOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04561629 $ 0.04561629 $ 0.04561629 24 timer lav $ 0.061584 $ 0.061584 $ 0.061584 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04561629$ 0.04561629 $ 0.04561629 24 timer høy $ 0.061584$ 0.061584 $ 0.061584 All Time High $ 0.122695$ 0.122695 $ 0.122695 Laveste pris $ 0.0037117$ 0.0037117 $ 0.0037117 Prisendring (1H) -1.01% Prisendring (1D) -6.14% Prisendring (7D) +86.37% Prisendring (7D) +86.37%

DeBox (BOX) sanntidsprisen er $0.053201. I løpet av de siste 24 timene har BOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04561629 og et toppnivå på $ 0.061584, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOX er $ 0.122695, mens den rekordlave prisen er $ 0.0037117.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOX endret seg med -1.01% i løpet av den siste timen, -6.14% over 24 timer og +86.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeBox (BOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.58M$ 19.58M $ 19.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.20M$ 53.20M $ 53.20M Opplagsforsyning 368.06M 368.06M 368.06M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DeBox er $ 19.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOX er 368.06M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.20M.