DeBox (BOX) Informasjon We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases. Offisiell nettside: https://debox.pro/ Teknisk dokument: https://docs.debox.pro/UserGuide

DeBox (BOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeBox (BOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 368.06M $ 368.06M $ 368.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.05M $ 54.05M $ 54.05M All-time high: $ 0.122695 $ 0.122695 $ 0.122695 All-Time Low: $ 0.0037117 $ 0.0037117 $ 0.0037117 Nåværende pris: $ 0.054047 $ 0.054047 $ 0.054047 Lær mer om DeBox (BOX) pris

DeBox (BOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeBox (BOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOXs tokenomics, kan du utforske BOX tokenets livepris!

BOX prisforutsigelse Vil du vite hvor BOX kan være på vei? Vår BOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOX tokenets prisforutsigelse nå!

