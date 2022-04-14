Datawitch (DATAWITCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Datawitch (DATAWITCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Datawitch (DATAWITCH) Informasjon Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Offisiell nettside: https://regentsol.io/ Kjøp DATAWITCH nå!

Datawitch (DATAWITCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Datawitch (DATAWITCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.66K $ 45.66K $ 45.66K Total forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.66K $ 45.66K $ 45.66K All-time high: $ 0.00244137 $ 0.00244137 $ 0.00244137 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Datawitch (DATAWITCH) pris

Datawitch (DATAWITCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Datawitch (DATAWITCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DATAWITCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DATAWITCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DATAWITCHs tokenomics, kan du utforske DATAWITCH tokenets livepris!

