Dagens Datawitch livepris er 0 USD.

Datawitch Pris (DATAWITCH)

1 DATAWITCH til USD livepris:

--
----
-8.70%1D
Datawitch (DATAWITCH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:43:26 (UTC+8)

Datawitch (DATAWITCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00244137
$ 0.00244137$ 0.00244137

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-8.72%

-13.74%

-13.74%

Datawitch (DATAWITCH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DATAWITCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DATAWITCH er $ 0.00244137, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DATAWITCH endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -8.72% over 24 timer og -13.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Datawitch (DATAWITCH) Markedsinformasjon

$ 45.92K
$ 45.92K$ 45.92K

--
----

$ 45.92K
$ 45.92K$ 45.92K

999.77M
999.77M 999.77M

999,767,751.551822
999,767,751.551822 999,767,751.551822

Nåværende markedsverdi på Datawitch er $ 45.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DATAWITCH er 999.77M, med en total tilgang på 999767751.551822. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.92K.

Datawitch (DATAWITCH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Datawitch til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Datawitch til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Datawitch til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Datawitch til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.72%
30 dager$ 0+12.63%
60 dager$ 0-17.91%
90 dager$ 0--

Hva er Datawitch (DATAWITCH)

Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.

Datawitch (DATAWITCH) Ressurs

Datawitch Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Datawitch (DATAWITCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Datawitch (DATAWITCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Datawitch.

Sjekk Datawitchprisprognosen nå!

DATAWITCH til lokale valutaer

Datawitch (DATAWITCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Datawitch (DATAWITCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DATAWITCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Datawitch (DATAWITCH)

Hvor mye er Datawitch (DATAWITCH) verdt i dag?
Live DATAWITCH prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DATAWITCH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DATAWITCH til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Datawitch?
Markedsverdien for DATAWITCH er $ 45.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DATAWITCH?
Den sirkulerende forsyningen av DATAWITCH er 999.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDATAWITCH ?
DATAWITCH oppnådde en ATH-pris på 0.00244137 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DATAWITCH?
DATAWITCH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DATAWITCH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DATAWITCH er -- USD.
Vil DATAWITCH gå høyere i år?
DATAWITCH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DATAWITCH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:43:26 (UTC+8)

