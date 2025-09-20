Datawitch (DATAWITCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00244137$ 0.00244137 $ 0.00244137 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -8.72% Prisendring (7D) -13.74% Prisendring (7D) -13.74%

Datawitch (DATAWITCH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DATAWITCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DATAWITCH er $ 0.00244137, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DATAWITCH endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -8.72% over 24 timer og -13.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Datawitch (DATAWITCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.92K$ 45.92K $ 45.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.92K$ 45.92K $ 45.92K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,767,751.551822 999,767,751.551822 999,767,751.551822

Nåværende markedsverdi på Datawitch er $ 45.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DATAWITCH er 999.77M, med en total tilgang på 999767751.551822. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.92K.