Data Lake (LAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04781821$ 0.04781821 $ 0.04781821 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.13% Prisendring (7D) -5.58% Prisendring (7D) -5.58%

Data Lake (LAKE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAKE er $ 0.04781821, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAKE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -5.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Data Lake (LAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Opplagsforsyning 1.58B 1.58B 1.58B Total forsyning 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Data Lake er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAKE er 1.58B, med en total tilgang på 2500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.