Data Lake (LAKE) Informasjon Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Offisiell nettside: https://data-lake.co Teknisk dokument: https://data-lake.co/whitepaper

Data Lake (LAKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Data Lake (LAKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M All-time high: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0009202 $ 0.0009202 $ 0.0009202 Lær mer om Data Lake (LAKE) pris

Data Lake (LAKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Data Lake (LAKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAKEs tokenomics, kan du utforske LAKE tokenets livepris!

