Daku (DAKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.246909$ 0.246909 $ 0.246909 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -16.72% Prisendring (7D) +42.70% Prisendring (7D) +42.70%

Daku (DAKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAKU er $ 0.246909, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAKU endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -16.72% over 24 timer og +42.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Daku (DAKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.99K$ 57.99K $ 57.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.99K$ 57.99K $ 57.99K Opplagsforsyning 599.96M 599.96M 599.96M Total forsyning 599,958,311.395103 599,958,311.395103 599,958,311.395103

Nåværende markedsverdi på Daku er $ 57.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAKU er 599.96M, med en total tilgang på 599958311.395103. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.99K.