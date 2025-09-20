Dagens Daku livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DAKU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAKU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Daku livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DAKU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAKU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Daku Logo

Daku Pris (DAKU)

Ikke oppført

1 DAKU til USD livepris:

--
----
-16.70%1D
Daku (DAKU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:01:44 (UTC+8)

Daku (DAKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.246909
$ 0.246909$ 0.246909

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-16.72%

+42.70%

+42.70%

Daku (DAKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAKU er $ 0.246909, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAKU endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -16.72% over 24 timer og +42.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Daku (DAKU) Markedsinformasjon

$ 57.99K
$ 57.99K$ 57.99K

--
----

$ 57.99K
$ 57.99K$ 57.99K

599.96M
599.96M 599.96M

599,958,311.395103
599,958,311.395103 599,958,311.395103

Nåværende markedsverdi på Daku er $ 57.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAKU er 599.96M, med en total tilgang på 599958311.395103. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.99K.

Daku (DAKU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Daku til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Daku til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Daku til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Daku til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-16.72%
30 dager$ 0-2.77%
60 dager$ 0-46.61%
90 dager$ 0--

Hva er Daku (DAKU)

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.

Daku (DAKU) Ressurs

Offisiell nettside

DAKU til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Daku (DAKU)

Hvor mye er Daku (DAKU) verdt i dag?
Live DAKU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAKU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAKU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Daku?
Markedsverdien for DAKU er $ 57.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAKU?
Den sirkulerende forsyningen av DAKU er 599.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAKU ?
DAKU oppnådde en ATH-pris på 0.246909 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAKU?
DAKU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DAKU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAKU er -- USD.
Vil DAKU gå høyere i år?
DAKU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAKU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:01:44 (UTC+8)

