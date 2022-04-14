Daku (DAKU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Daku (DAKU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Daku (DAKU) Informasjon DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in. Offisiell nettside: https://dakucoin.info/ Kjøp DAKU nå!

Daku (DAKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Daku (DAKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.26K $ 52.26K $ 52.26K Total forsyning: $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M Sirkulerende forsyning: $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.26K $ 52.26K $ 52.26K All-time high: $ 0.246909 $ 0.246909 $ 0.246909 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Daku (DAKU) pris

Daku (DAKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Daku (DAKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAKUs tokenomics, kan du utforske DAKU tokenets livepris!

DAKU prisforutsigelse Vil du vite hvor DAKU kan være på vei? Vår DAKU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DAKU tokenets prisforutsigelse nå!

