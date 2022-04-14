Dagora (DADA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dagora (DADA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dagora (DADA) Informasjon Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era. Offisiell nettside: https://dagora.xyz/ Kjøp DADA nå!

Dagora (DADA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dagora (DADA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 338.56K $ 338.56K $ 338.56K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 92.26M $ 92.26M $ 92.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M All-time high: $ 0.01031744 $ 0.01031744 $ 0.01031744 All-Time Low: $ 0.00267958 $ 0.00267958 $ 0.00267958 Nåværende pris: $ 0.00367721 $ 0.00367721 $ 0.00367721 Lær mer om Dagora (DADA) pris

Dagora (DADA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dagora (DADA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DADA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DADA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DADAs tokenomics, kan du utforske DADA tokenets livepris!

DADA prisforutsigelse Vil du vite hvor DADA kan være på vei? Vår DADA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DADA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!