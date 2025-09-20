Dagora (DADA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00370415 $ 0.00370415 $ 0.00370415 24 timer lav $ 0.00415027 $ 0.00415027 $ 0.00415027 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00370415$ 0.00370415 $ 0.00370415 24 timer høy $ 0.00415027$ 0.00415027 $ 0.00415027 All Time High $ 0.01031744$ 0.01031744 $ 0.01031744 Laveste pris $ 0.00267958$ 0.00267958 $ 0.00267958 Prisendring (1H) +2.42% Prisendring (1D) -2.53% Prisendring (7D) -8.31% Prisendring (7D) -8.31%

Dagora (DADA) sanntidsprisen er $0.00388822. I løpet av de siste 24 timene har DADA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00370415 og et toppnivå på $ 0.00415027, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DADA er $ 0.01031744, mens den rekordlave prisen er $ 0.00267958.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DADA endret seg med +2.42% i løpet av den siste timen, -2.53% over 24 timer og -8.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dagora (DADA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 359.44K$ 359.44K $ 359.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Opplagsforsyning 92.26M 92.26M 92.26M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dagora er $ 359.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DADA er 92.26M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.90M.