Dagens Dagora livepris er 0.00388822 USD. Spor prisoppdateringer for DADA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DADA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dagora livepris er 0.00388822 USD. Spor prisoppdateringer for DADA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DADA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DADA

DADA Prisinformasjon

DADA Offisiell nettside

DADA tokenomics

DADA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Dagora Logo

Dagora Pris (DADA)

Ikke oppført

1 DADA til USD livepris:

$0.00388822
$0.00388822$0.00388822
-2.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Dagora (DADA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:47:04 (UTC+8)

Dagora (DADA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00370415
$ 0.00370415$ 0.00370415
24 timer lav
$ 0.00415027
$ 0.00415027$ 0.00415027
24 timer høy

$ 0.00370415
$ 0.00370415$ 0.00370415

$ 0.00415027
$ 0.00415027$ 0.00415027

$ 0.01031744
$ 0.01031744$ 0.01031744

$ 0.00267958
$ 0.00267958$ 0.00267958

+2.42%

-2.53%

-8.31%

-8.31%

Dagora (DADA) sanntidsprisen er $0.00388822. I løpet av de siste 24 timene har DADA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00370415 og et toppnivå på $ 0.00415027, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DADA er $ 0.01031744, mens den rekordlave prisen er $ 0.00267958.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DADA endret seg med +2.42% i løpet av den siste timen, -2.53% over 24 timer og -8.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dagora (DADA) Markedsinformasjon

$ 359.44K
$ 359.44K$ 359.44K

--
----

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

92.26M
92.26M 92.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dagora er $ 359.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DADA er 92.26M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.90M.

Dagora (DADA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dagora til USD ble $ -0.00010126860795651.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dagora til USD ble $ -0.0008190317.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dagora til USD ble $ -0.0011391115.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dagora til USD ble $ +0.0006885077171705054.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010126860795651-2.53%
30 dager$ -0.0008190317-21.06%
60 dager$ -0.0011391115-29.29%
90 dager$ +0.0006885077171705054+21.52%

Hva er Dagora (DADA)

Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dagora (DADA) Ressurs

Offisiell nettside

Dagora Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dagora (DADA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dagora (DADA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dagora.

Sjekk Dagoraprisprognosen nå!

DADA til lokale valutaer

Dagora (DADA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dagora (DADA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DADA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dagora (DADA)

Hvor mye er Dagora (DADA) verdt i dag?
Live DADA prisen i USD er 0.00388822 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DADA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DADA til USD er $ 0.00388822. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dagora?
Markedsverdien for DADA er $ 359.44K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DADA?
Den sirkulerende forsyningen av DADA er 92.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDADA ?
DADA oppnådde en ATH-pris på 0.01031744 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DADA?
DADA så en ATL-pris på 0.00267958 USD.
Hva er handelsvolumet til DADA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DADA er -- USD.
Vil DADA gå høyere i år?
DADA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DADA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:47:04 (UTC+8)

Dagora (DADA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.