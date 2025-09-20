Dacxi (DXI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00066216 24 timer høy $ 0.00080022 All Time High $ 0.067245 Laveste pris $ 0.00001494 Prisendring (1H) -0.57% Prisendring (1D) -0.58% Prisendring (7D) +0.42%

Dacxi (DXI) sanntidsprisen er $0.00067723. I løpet av de siste 24 timene har DXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00066216 og et toppnivå på $ 0.00080022, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DXI er $ 0.067245, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001494.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DXI endret seg med -0.57% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og +0.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dacxi (DXI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.13M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.13M Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dacxi er $ 31.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DXI er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.13M.