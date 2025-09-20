Dacxi Pris (DXI)
-0.57%
-0.58%
+0.42%
+0.42%
Dacxi (DXI) sanntidsprisen er $0.00067723. I løpet av de siste 24 timene har DXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00066216 og et toppnivå på $ 0.00080022, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DXI er $ 0.067245, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001494.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DXI endret seg med -0.57% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og +0.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Dacxi er $ 31.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DXI er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.13M.
I løpet av i dag er prisendringen på Dacxi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dacxi til USD ble $ -0.0000738112.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dacxi til USD ble $ -0.0000156803.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dacxi til USD ble $ -0.0001979309604903095.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.58%
|30 dager
|$ -0.0000738112
|-10.89%
|60 dager
|$ -0.0000156803
|-2.31%
|90 dager
|$ -0.0001979309604903095
|-22.61%
What is Dacxi Coin? Dacxi Coin is the engine that powers the Dacxi Chain; the world’s first global tokenized crowdfunding system. Harnessing blockchain technology and tokenization, the Dacxi Chain creates digital versions of company shares that can be easily bought and sold by anyone, anywhere, at any time. In doing so, it aims to solve the fundamental flaws that have held crowdfunding back from the trillion-dollar industry that leading companies such as IBM believe it could (and should) be. First launched in 2017, Dacxi Coin is the Dacxi Chain’s native cryptocurrency. As such, it plays a vital role in the Dacxi Chain’s operation. Dacxi Coin is responsible for facilitating global investment transfers, paying fees on the Dacxi Chain blockchain, node staking, and as the currency for the Dacxi Chain’s global crowdfunding network. The Dacxi Chain aims to unleash innovation around the world, by seamlessly connecting entrepreneurs with everyday investors who can offer the funding they need to succeed. When the Dacxi Chain is fully up and running, demand for Dacxi Coin is projected to reach billions. This makes Dacxi Coin one to closely watch. What makes Dacxi Coin Unique? As the native crypto of the Dacxi Chain, Dacxi Coin has a strong and sound use case – using blockchain technology to solve real-world problem. The early stage funding crisis is sealing the fate of thousands of world-changing products and ideas each year. Crowdfunding as we know it today has failed to reach the heights it promised – held back by limitations like geographical borders, lack of scale, and lack of buzz. In delivering the world’s first global tokenized crowdfunding system, the Dacxi Chain will break down these barriers. Opening the door for everyday investors to fund exciting new projects. Connecting entrepreneurs with the capital they need to grow their businesses. And unleashing the world’s innovation potential.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Dacxi (DXI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dacxi (DXI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dacxi.
Sjekk Dacxiprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Dacxi (DXI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DXI tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.