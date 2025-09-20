Daboo (DABOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00217015$ 0.00217015 $ 0.00217015 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -1.72% Prisendring (7D) -2.96% Prisendring (7D) -2.96%

Daboo (DABOO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DABOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DABOO er $ 0.00217015, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DABOO endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.72% over 24 timer og -2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Daboo (DABOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 663.18K$ 663.18K $ 663.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 663.18K$ 663.18K $ 663.18K Opplagsforsyning 978.42M 978.42M 978.42M Total forsyning 978,423,623.43 978,423,623.43 978,423,623.43

Nåværende markedsverdi på Daboo er $ 663.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DABOO er 978.42M, med en total tilgang på 978423623.43. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 663.18K.