Cypherspace (CYPHER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cypherspace (CYPHER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cypherspace (CYPHER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cypherspace (CYPHER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.78K Total forsyning: $ 999.54M Sirkulerende forsyning: $ 999.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.78K All-time high: $ 0.00201261 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Cypherspace (CYPHER) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1937724644548608227

Cypherspace (CYPHER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cypherspace (CYPHER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CYPHER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CYPHER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

CYPHER prisforutsigelse Vil du vite hvor CYPHER kan være på vei? Vår CYPHER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

