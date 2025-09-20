CVI (GOVI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01825949 $ 0.01825949 $ 0.01825949 24 timer lav $ 0.01877416 $ 0.01877416 $ 0.01877416 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01825949$ 0.01825949 $ 0.01825949 24 timer høy $ 0.01877416$ 0.01877416 $ 0.01877416 All Time High $ 7.67$ 7.67 $ 7.67 Laveste pris $ 0.00866391$ 0.00866391 $ 0.00866391 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -0.57% Prisendring (7D) -9.94% Prisendring (7D) -9.94%

CVI (GOVI) sanntidsprisen er $0.0185988. I løpet av de siste 24 timene har GOVI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01825949 og et toppnivå på $ 0.01877416, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOVI er $ 7.67, mens den rekordlave prisen er $ 0.00866391.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOVI endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og -9.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CVI (GOVI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 286.82K$ 286.82K $ 286.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 594.47K$ 594.47K $ 594.47K Opplagsforsyning 15.44M 15.44M 15.44M Total forsyning 32,000,000.0 32,000,000.0 32,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CVI er $ 286.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOVI er 15.44M, med en total tilgang på 32000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 594.47K.