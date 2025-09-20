Curetopia (CURES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.066185 24 timer lav $ 0.07094 24 timer høy Prisendring (1H) +1.42% Prisendring (1D) +6.20% Prisendring (7D) +17.45%

Curetopia (CURES) sanntidsprisen er $0.071036. I løpet av de siste 24 timene har CURES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.066185 og et toppnivå på $ 0.07094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CURES er $ 0.122777, mens den rekordlave prisen er $ 0.0160381.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CURES endret seg med +1.42% i løpet av den siste timen, +6.20% over 24 timer og +17.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Curetopia (CURES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.80M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.12M Opplagsforsyning 39.38M Total forsyning 99,999,960.213307

Nåværende markedsverdi på Curetopia er $ 2.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CURES er 39.38M, med en total tilgang på 99999960.213307. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.12M.