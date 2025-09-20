Dagens Curetopia livepris er 0.071036 USD. Spor prisoppdateringer for CURES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CURES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Curetopia livepris er 0.071036 USD. Spor prisoppdateringer for CURES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CURES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Curetopia Pris (CURES)

1 CURES til USD livepris:

$0.071036
$0.071036
+6.10%1D
USD
Curetopia (CURES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:46:33 (UTC+8)

Curetopia (CURES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.066185
$ 0.066185
24 timer lav
$ 0.07094
$ 0.07094
24 timer høy

$ 0.066185
$ 0.066185

$ 0.07094
$ 0.07094

$ 0.122777
$ 0.122777

$ 0.0160381
$ 0.0160381

+1.42%

+6.20%

+17.45%

+17.45%

Curetopia (CURES) sanntidsprisen er $0.071036. I løpet av de siste 24 timene har CURES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.066185 og et toppnivå på $ 0.07094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CURES er $ 0.122777, mens den rekordlave prisen er $ 0.0160381.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CURES endret seg med +1.42% i løpet av den siste timen, +6.20% over 24 timer og +17.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Curetopia (CURES) Markedsinformasjon

$ 2.80M
$ 2.80M

--
--

$ 7.12M
$ 7.12M

39.38M
39.38M

99,999,960.213307
99,999,960.213307

Nåværende markedsverdi på Curetopia er $ 2.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CURES er 39.38M, med en total tilgang på 99999960.213307. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.12M.

Curetopia (CURES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Curetopia til USD ble $ +0.00414685.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Curetopia til USD ble $ +0.0141064851.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Curetopia til USD ble $ +0.0930518820.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Curetopia til USD ble $ +0.05330892358548019.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00414685+6.20%
30 dager$ +0.0141064851+19.86%
60 dager$ +0.0930518820+130.99%
90 dager$ +0.05330892358548019+300.72%

Hva er Curetopia (CURES)

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

Curetopia (CURES) Ressurs

Offisiell nettside

Curetopia Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Curetopia (CURES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Curetopia (CURES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Curetopia.

Sjekk Curetopiaprisprognosen nå!

CURES til lokale valutaer

Curetopia (CURES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Curetopia (CURES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CURES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Curetopia (CURES)

Hvor mye er Curetopia (CURES) verdt i dag?
Live CURES prisen i USD er 0.071036 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CURES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CURES til USD er $ 0.071036. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Curetopia?
Markedsverdien for CURES er $ 2.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CURES?
Den sirkulerende forsyningen av CURES er 39.38M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCURES ?
CURES oppnådde en ATH-pris på 0.122777 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CURES?
CURES så en ATL-pris på 0.0160381 USD.
Hva er handelsvolumet til CURES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CURES er -- USD.
Vil CURES gå høyere i år?
CURES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CURES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:46:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.