Curetopia (CURES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Curetopia (CURES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Curetopia (CURES) Informasjon Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Offisiell nettside: https://www.curetopia.xyz/ Kjøp CURES nå!

Curetopia (CURES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Curetopia (CURES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 39.38M $ 39.38M $ 39.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M All-time high: $ 0.122777 $ 0.122777 $ 0.122777 All-Time Low: $ 0.0160381 $ 0.0160381 $ 0.0160381 Nåværende pris: $ 0.058884 $ 0.058884 $ 0.058884 Lær mer om Curetopia (CURES) pris

Curetopia (CURES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Curetopia (CURES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CURES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CURES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CURESs tokenomics, kan du utforske CURES tokenets livepris!

CURES prisforutsigelse Vil du vite hvor CURES kan være på vei? Vår CURES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CURES tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!