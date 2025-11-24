CULOSUI pris i dag

Sanntids CULOSUI (CULO) pris i dag er --, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende CULO til USD konverteringssats er -- per CULO.

CULOSUI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 87,331, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CULO. I løpet av de siste 24 timene CULO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00132675, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CULO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CULOSUI (CULO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 87.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 87.33K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

