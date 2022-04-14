Ctrl (CTRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ctrl (CTRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ctrl (CTRL) Informasjon Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging. Offisiell nettside: https://ctrl.xyz Kjøp CTRL nå!

Ctrl (CTRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ctrl (CTRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Total forsyning: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Sirkulerende forsyning: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M All-time high: $ 0.097066 $ 0.097066 $ 0.097066 All-Time Low: $ 0.004785 $ 0.004785 $ 0.004785 Nåværende pris: $ 0.02233162 $ 0.02233162 $ 0.02233162 Lær mer om Ctrl (CTRL) pris

Ctrl (CTRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ctrl (CTRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTRLs tokenomics, kan du utforske CTRL tokenets livepris!

