Ctrl (CTRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.097066$ 0.097066 $ 0.097066 Laveste pris $ 0.004785$ 0.004785 $ 0.004785 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.52% Prisendring (7D) +0.52%

Ctrl (CTRL) sanntidsprisen er $0.02315651. I løpet av de siste 24 timene har CTRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTRL er $ 0.097066, mens den rekordlave prisen er $ 0.004785.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTRL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ctrl (CTRL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.56M$ 5.56M $ 5.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.56M$ 5.56M $ 5.56M Opplagsforsyning 240.00M 240.00M 240.00M Total forsyning 240,000,000.0 240,000,000.0 240,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ctrl er $ 5.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTRL er 240.00M, med en total tilgang på 240000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.56M.