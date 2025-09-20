CSI888 (CSI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00016563 $ 0.00016563 $ 0.00016563 24 timer lav $ 0.00017436 $ 0.00017436 $ 0.00017436 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00016563$ 0.00016563 $ 0.00016563 24 timer høy $ 0.00017436$ 0.00017436 $ 0.00017436 All Time High $ 0.01654331$ 0.01654331 $ 0.01654331 Laveste pris $ 0.00005785$ 0.00005785 $ 0.00005785 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +1.78% Prisendring (7D) -28.46% Prisendring (7D) -28.46%

CSI888 (CSI) sanntidsprisen er $0.0001742. I løpet av de siste 24 timene har CSI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016563 og et toppnivå på $ 0.00017436, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CSI er $ 0.01654331, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005785.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CSI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +1.78% over 24 timer og -28.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CSI888 (CSI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 154.69K$ 154.69K $ 154.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 154.69K$ 154.69K $ 154.69K Opplagsforsyning 888.00M 888.00M 888.00M Total forsyning 888,000,000.0 888,000,000.0 888,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CSI888 er $ 154.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CSI er 888.00M, med en total tilgang på 888000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.69K.