CSI888 (CSI) sanntidsprisen er $0.0001742. I løpet av de siste 24 timene har CSI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016563 og et toppnivå på $ 0.00017436, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CSI er $ 0.01654331, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005785.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CSI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +1.78% over 24 timer og -28.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på CSI888 er $ 154.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CSI er 888.00M, med en total tilgang på 888000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.69K.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.78%
|30 dager
|$ -0.0000857883
|-49.24%
|60 dager
|$ -0.0000529254
|-30.38%
|90 dager
|$ -0.0001207729111508393
|-40.94%
$CSI: 888 traders stormed the Shanghai Exchange, slapped lucky 8s together, and declared it the future of finance. In the most chaotic financial move of the century, 888 traders rushed the Shanghai Stock Exchange, slapped a bunch of eights together, and declared it the future of global finance. Why 888? Because in Chinese culture, the number 8 is a symbol of prosperity and good fortune. Riding the wave of the latest stimulus package—which has sent the Chinese markets soaring to their biggest gains since 2008—the CSI888 is now the poster child of a financial system that’s decided to embrace a little madness. Forget traditional analysis. Investors are riding high, fueled by a mixture of caffeine, blind optimism, and the belief that somehow, in all of this chaos, they’ll strike a A5 waygu. Analysts are scrambling to make sense of it, while the rest of the world watches in confusion. But hey, when the market's this hot, who has time for reality checks? Strap in, because at this point, the only thing more unpredictable than the CSI888 is whether or not anyone even knows what’s happening. Tokenomics LP Burned, CA revoked No tax
