CryptoUnity (CUT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUT er $ 0.01388805, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.88% over 24 timer og -7.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på CryptoUnity er $ 98.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUT er 317.77M, med en total tilgang på 988832926.99. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 307.25K.