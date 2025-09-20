Dagens CryptoUnity livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CryptoUnity livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CUT

CUT Prisinformasjon

CUT teknisk dokument

CUT Offisiell nettside

CUT tokenomics

CUT Prisprognose

1 CUT til USD livepris:

$0.00031072
$0.00031072$0.00031072
-1.80%1D
USD
CryptoUnity (CUT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:41:48 (UTC+8)

CryptoUnity (CUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01388805
$ 0.01388805$ 0.01388805

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.88%

-7.30%

-7.30%

CryptoUnity (CUT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUT er $ 0.01388805, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.88% over 24 timer og -7.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoUnity (CUT) Markedsinformasjon

$ 98.74K
$ 98.74K$ 98.74K

--
----

$ 307.25K
$ 307.25K$ 307.25K

317.77M
317.77M 317.77M

988,832,926.99
988,832,926.99 988,832,926.99

Nåværende markedsverdi på CryptoUnity er $ 98.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUT er 317.77M, med en total tilgang på 988832926.99. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 307.25K.

CryptoUnity (CUT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CryptoUnity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CryptoUnity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CryptoUnity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CryptoUnity til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.88%
30 dager$ 0-16.61%
60 dager$ 0-34.11%
90 dager$ 0--

Hva er CryptoUnity (CUT)

CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.

CryptoUnity (CUT) Ressurs

CryptoUnity Prisforutsigelse (USD)

CUT til lokale valutaer

CryptoUnity (CUT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CryptoUnity (CUT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CryptoUnity (CUT)

Hvor mye er CryptoUnity (CUT) verdt i dag?
Live CUT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CryptoUnity?
Markedsverdien for CUT er $ 98.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUT?
Den sirkulerende forsyningen av CUT er 317.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUT ?
CUT oppnådde en ATH-pris på 0.01388805 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUT?
CUT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CUT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUT er -- USD.
Vil CUT gå høyere i år?
CUT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUT prisprognosen for en mer grundig analyse.
CryptoUnity (CUT) Viktige bransjeoppdateringer

