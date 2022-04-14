Crying Cat (CRYING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crying Cat (CRYING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crying Cat (CRYING) Informasjon This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. Offisiell nettside: https://cryingcats.xyz/ Kjøp CRYING nå!

Crying Cat (CRYING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crying Cat (CRYING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 179.51K $ 179.51K $ 179.51K Total forsyning: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M Sirkulerende forsyning: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.51K $ 179.51K $ 179.51K All-time high: $ 0.00774955 $ 0.00774955 $ 0.00774955 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018647 $ 0.00018647 $ 0.00018647 Lær mer om Crying Cat (CRYING) pris

Crying Cat (CRYING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crying Cat (CRYING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRYING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRYING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRYINGs tokenomics, kan du utforske CRYING tokenets livepris!

CRYING prisforutsigelse Vil du vite hvor CRYING kan være på vei? Vår CRYING prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRYING tokenets prisforutsigelse nå!

