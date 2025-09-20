Crying Cat (CRYING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00020019 $ 0.00020019 $ 0.00020019 24 timer lav $ 0.0002082 $ 0.0002082 $ 0.0002082 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00020019$ 0.00020019 $ 0.00020019 24 timer høy $ 0.0002082$ 0.0002082 $ 0.0002082 All Time High $ 0.00774955$ 0.00774955 $ 0.00774955 Laveste pris $ 0.00005895$ 0.00005895 $ 0.00005895 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.33% Prisendring (7D) +4.89% Prisendring (7D) +4.89%

Crying Cat (CRYING) sanntidsprisen er $0.00020255. I løpet av de siste 24 timene har CRYING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00020019 og et toppnivå på $ 0.0002082, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYING er $ 0.00774955, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYING endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.33% over 24 timer og +4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crying Cat (CRYING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 195.00K$ 195.00K $ 195.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 195.00K$ 195.00K $ 195.00K Opplagsforsyning 962.67M 962.67M 962.67M Total forsyning 962,669,474.0 962,669,474.0 962,669,474.0

Nåværende markedsverdi på Crying Cat er $ 195.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYING er 962.67M, med en total tilgang på 962669474.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.00K.