Cryfi (CRYFI) Informasjon What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.

Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.

Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.

Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we're building the first social layer for verified trading. Offisiell nettside: https://cryfi.app/ Teknisk dokument: https://cryfi.gitbook.io/cryfi

Cryfi (CRYFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cryfi (CRYFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.48K $ 47.48K $ 47.48K Total forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Sirkulerende forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.48K $ 47.48K $ 47.48K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cryfi (CRYFI) pris

Cryfi (CRYFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cryfi (CRYFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRYFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRYFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRYFIs tokenomics, kan du utforske CRYFI tokenets livepris!

