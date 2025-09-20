Dagens Cryfi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CRYFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRYFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cryfi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CRYFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRYFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cryfi Logo

Cryfi Pris (CRYFI)

Ikke oppført

1 CRYFI til USD livepris:

--
----
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cryfi (CRYFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:03:55 (UTC+8)

Cryfi (CRYFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-0.44%

-8.25%

-8.25%

Cryfi (CRYFI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRYFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYFI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYFI endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -8.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryfi (CRYFI) Markedsinformasjon

$ 51.48K
$ 51.48K$ 51.48K

--
----

$ 51.48K
$ 51.48K$ 51.48K

999.90M
999.90M 999.90M

999,904,184.455137
999,904,184.455137 999,904,184.455137

Nåværende markedsverdi på Cryfi er $ 51.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYFI er 999.90M, med en total tilgang på 999904184.455137. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.48K.

Cryfi (CRYFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cryfi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cryfi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cryfi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cryfi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.44%
30 dager$ 0+13.12%
60 dager$ 0-73.85%
90 dager$ 0--

Hva er Cryfi (CRYFI)

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? - Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records. - Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more. - Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI. - Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.

Cryfi (CRYFI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Cryfi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cryfi (CRYFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cryfi (CRYFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cryfi.

Sjekk Cryfiprisprognosen nå!

CRYFI til lokale valutaer

Cryfi (CRYFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cryfi (CRYFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRYFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cryfi (CRYFI)

Hvor mye er Cryfi (CRYFI) verdt i dag?
Live CRYFI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRYFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRYFI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cryfi?
Markedsverdien for CRYFI er $ 51.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRYFI?
Den sirkulerende forsyningen av CRYFI er 999.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRYFI ?
CRYFI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRYFI?
CRYFI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CRYFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRYFI er -- USD.
Vil CRYFI gå høyere i år?
CRYFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRYFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:03:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.