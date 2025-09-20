Crown (CRW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4.6$ 4.6 $ 4.6 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) +1.00% Prisendring (7D) -12.13% Prisendring (7D) -12.13%

Crown (CRW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRW er $ 4.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRW endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +1.00% over 24 timer og -12.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crown (CRW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.02K$ 26.02K $ 26.02K Opplagsforsyning 34.08M 34.08M 34.08M Total forsyning 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crown er $ 21.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRW er 34.08M, med en total tilgang på 42000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.02K.