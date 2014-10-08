Crown (CRW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crown (CRW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crown (CRW) Informasjon Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible. Offisiell nettside: https://crownplatform.com/ Kjøp CRW nå!

Crown (CRW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crown (CRW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.47K $ 20.47K $ 20.47K Total forsyning: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Sirkulerende forsyning: $ 34.08M $ 34.08M $ 34.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.23K $ 25.23K $ 25.23K All-time high: $ 4.6 $ 4.6 $ 4.6 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00060064 $ 0.00060064 $ 0.00060064 Lær mer om Crown (CRW) pris

Crown (CRW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crown (CRW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRWs tokenomics, kan du utforske CRW tokenets livepris!

CRW prisforutsigelse Vil du vite hvor CRW kan være på vei? Vår CRW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRW tokenets prisforutsigelse nå!

