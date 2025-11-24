Cronos Legends pris i dag

Sanntids Cronos Legends (CLG) pris i dag er $ 87.37, med en 14.53% endring de siste 24 timene. Nåværende CLG til USD konverteringssats er $ 87.37 per CLG.

Cronos Legends rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 29,489, med en sirkulerende forsyning på 337.08 CLG. I løpet av de siste 24 timene CLG har den blitt handlet mellom $ 76.04(laveste) og $ 91.96 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 474.6, mens tidenes laveste notering var $ 52.75.

Kortsiktig har CLG beveget seg +0.76% i løpet av den siste timen og +4.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cronos Legends (CLG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.49K$ 29.49K $ 29.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.81K$ 41.81K $ 41.81K Opplagsforsyning 337.08 337.08 337.08 Total forsyning 477.9525 477.9525 477.9525

Nåværende markedsverdi på Cronos Legends er $ 29.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLG er 337.08, med en total tilgang på 477.9525. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.81K.