CRINGE (CRINGE) Informasjon CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck! Offisiell nettside: https://cringetoken.wtf/ Kjøp CRINGE nå!

CRINGE (CRINGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CRINGE (CRINGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.17K $ 10.17K $ 10.17K Total forsyning: $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M Sirkulerende forsyning: $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.17K $ 10.17K $ 10.17K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CRINGE (CRINGE) pris

CRINGE (CRINGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CRINGE (CRINGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRINGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRINGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRINGEs tokenomics, kan du utforske CRINGE tokenets livepris!

