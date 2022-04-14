Creaticles (CRE8) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Creaticles (CRE8), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Creaticles (CRE8) Informasjon Turn your idea for an NFT into an NFT. Creaticles helps you source amazing artists, create, and mint NFTs. All you need is an idea to get started. Creaticles handles everything from there. Offisiell nettside: https://creaticles.com/ Kjøp CRE8 nå!

Creaticles (CRE8) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Creaticles (CRE8), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 72.65K $ 72.65K $ 72.65K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 136.07M $ 136.07M $ 136.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 533.94K $ 533.94K $ 533.94K All-time high: $ 0.091506 $ 0.091506 $ 0.091506 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00053407 $ 0.00053407 $ 0.00053407 Lær mer om Creaticles (CRE8) pris

Creaticles (CRE8) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Creaticles (CRE8) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRE8 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRE8 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRE8s tokenomics, kan du utforske CRE8 tokenets livepris!

CRE8 prisforutsigelse Vil du vite hvor CRE8 kan være på vei? Vår CRE8 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRE8 tokenets prisforutsigelse nå!

