Creaticles (CRE8) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00054086 $ 0.00054086 $ 0.00054086 24 timer lav $ 0.0005426 $ 0.0005426 $ 0.0005426 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00054086$ 0.00054086 $ 0.00054086 24 timer høy $ 0.0005426$ 0.0005426 $ 0.0005426 All Time High $ 0.091506$ 0.091506 $ 0.091506 Laveste pris $ 0.00051154$ 0.00051154 $ 0.00051154 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +0.19% Prisendring (7D) +1.85% Prisendring (7D) +1.85%

Creaticles (CRE8) sanntidsprisen er $0.00054238. I løpet av de siste 24 timene har CRE8 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00054086 og et toppnivå på $ 0.0005426, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRE8 er $ 0.091506, mens den rekordlave prisen er $ 0.00051154.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRE8 endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og +1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Creaticles (CRE8) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.75K$ 73.75K $ 73.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 541.96K$ 541.96K $ 541.96K Opplagsforsyning 136.07M 136.07M 136.07M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Creaticles er $ 73.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRE8 er 136.07M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 541.96K.