Cream (CREAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24 timer lav $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 24 timer høy 24 timer lav $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 24 timer høy $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 All Time High $ 374.1$ 374.1 $ 374.1 Laveste pris $ 0.906903$ 0.906903 $ 0.906903 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.40% Prisendring (7D) +13.29% Prisendring (7D) +13.29%

Cream (CREAM) sanntidsprisen er $1.33. I løpet av de siste 24 timene har CREAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.26 og et toppnivå på $ 1.35, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CREAM er $ 374.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.906903.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CREAM endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og +13.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cream (CREAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Opplagsforsyning 2.32M 2.32M 2.32M Total forsyning 2,924,546.3309680186 2,924,546.3309680186 2,924,546.3309680186

Nåværende markedsverdi på Cream er $ 3.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CREAM er 2.32M, med en total tilgang på 2924546.3309680186. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.89M.