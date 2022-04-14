Crash On Base (CRASH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crash On Base (CRASH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crash On Base (CRASH) Informasjon Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. Offisiell nettside: https://crashonbase.xyz/ Kjøp CRASH nå!

Crash On Base (CRASH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crash On Base (CRASH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Total forsyning: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M Sirkulerende forsyning: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M All-time high: $ 0.03898669 $ 0.03898669 $ 0.03898669 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00149743 $ 0.00149743 $ 0.00149743 Lær mer om Crash On Base (CRASH) pris

Crash On Base (CRASH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crash On Base (CRASH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRASH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRASH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRASHs tokenomics, kan du utforske CRASH tokenets livepris!

CRASH prisforutsigelse Vil du vite hvor CRASH kan være på vei? Vår CRASH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRASH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!