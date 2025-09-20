Dagens Crash On Base livepris er 0.00161807 USD. Spor prisoppdateringer for CRASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Crash On Base livepris er 0.00161807 USD. Spor prisoppdateringer for CRASH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRASH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CRASH

CRASH Prisinformasjon

CRASH Offisiell nettside

CRASH tokenomics

CRASH Prisprognose

Crash On Base Logo

Crash On Base Pris (CRASH)

Ikke oppført

1 CRASH til USD livepris:

$0.00161807
$0.00161807$0.00161807
-7.00%1D
USD
Crash On Base (CRASH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:06:04 (UTC+8)

Crash On Base (CRASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00161414
$ 0.00161414$ 0.00161414
24 timer lav
$ 0.00174329
$ 0.00174329$ 0.00174329
24 timer høy

$ 0.00161414
$ 0.00161414$ 0.00161414

$ 0.00174329
$ 0.00174329$ 0.00174329

$ 0.03898669
$ 0.03898669$ 0.03898669

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-7.01%

-11.65%

-11.65%

Crash On Base (CRASH) sanntidsprisen er $0.00161807. I løpet av de siste 24 timene har CRASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00161414 og et toppnivå på $ 0.00174329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRASH er $ 0.03898669, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRASH endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -7.01% over 24 timer og -11.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crash On Base (CRASH) Markedsinformasjon

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

956.31M
956.31M 956.31M

956,313,165.6720687
956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

Nåværende markedsverdi på Crash On Base er $ 1.55M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRASH er 956.31M, med en total tilgang på 956313165.6720687. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.55M.

Crash On Base (CRASH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Crash On Base til USD ble $ -0.000122120482670804.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Crash On Base til USD ble $ -0.0005283089.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Crash On Base til USD ble $ -0.0009059135.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Crash On Base til USD ble $ -0.00012544843423816.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000122120482670804-7.01%
30 dager$ -0.0005283089-32.65%
60 dager$ -0.0009059135-55.98%
90 dager$ -0.00012544843423816-7.19%

Hva er Crash On Base (CRASH)

Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Crash On Base (CRASH) Ressurs

Offisiell nettside

Crash On Base Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crash On Base (CRASH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crash On Base (CRASH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crash On Base.

Sjekk Crash On Baseprisprognosen nå!

CRASH til lokale valutaer

Crash On Base (CRASH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crash On Base (CRASH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRASH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Crash On Base (CRASH)

Hvor mye er Crash On Base (CRASH) verdt i dag?
Live CRASH prisen i USD er 0.00161807 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRASH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRASH til USD er $ 0.00161807. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crash On Base?
Markedsverdien for CRASH er $ 1.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRASH?
Den sirkulerende forsyningen av CRASH er 956.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRASH ?
CRASH oppnådde en ATH-pris på 0.03898669 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRASH?
CRASH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CRASH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRASH er -- USD.
Vil CRASH gå høyere i år?
CRASH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRASH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:06:04 (UTC+8)

