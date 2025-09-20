Crash On Base (CRASH) Prisinformasjon (USD)

Crash On Base (CRASH) sanntidsprisen er $0.00161807. I løpet av de siste 24 timene har CRASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00161414 og et toppnivå på $ 0.00174329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRASH er $ 0.03898669, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRASH endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -7.01% over 24 timer og -11.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Crash On Base er $ 1.55M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRASH er 956.31M, med en total tilgang på 956313165.6720687. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.55M.