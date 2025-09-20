Dagens Cramer Coin livepris er 0.00023571 USD. Spor prisoppdateringer for $CRAMER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $CRAMER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cramer Coin livepris er 0.00023571 USD. Spor prisoppdateringer for $CRAMER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $CRAMER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cramer Coin Logo

Cramer Coin Pris ($CRAMER)

Ikke oppført

1 $CRAMER til USD livepris:

$0.00023571
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cramer Coin ($CRAMER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:40:20 (UTC+8)

Cramer Coin ($CRAMER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0

$ 0

$ 0.01241046
$ 0.01241046

$ 0.00010492
$ 0.00010492

--

--

-5.75%

-5.75%

Cramer Coin ($CRAMER) sanntidsprisen er $0.00023571. I løpet av de siste 24 timene har $CRAMER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CRAMER er $ 0.01241046, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010492.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CRAMER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cramer Coin ($CRAMER) Markedsinformasjon

$ 199.55K

--
----

$ 235.71K

846.59M

1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cramer Coin er $ 199.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CRAMER er 846.59M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 235.71K.

Cramer Coin ($CRAMER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cramer Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cramer Coin til USD ble $ -0.0000009035.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cramer Coin til USD ble $ -0.0000181182.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cramer Coin til USD ble $ +0.00008030338816056274.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000009035-0.38%
60 dager$ -0.0000181182-7.68%
90 dager$ +0.00008030338816056274+51.67%

Hva er Cramer Coin ($CRAMER)

It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cramer Coin ($CRAMER) Ressurs

Offisiell nettside

Cramer Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cramer Coin ($CRAMER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cramer Coin ($CRAMER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cramer Coin.

Sjekk Cramer Coinprisprognosen nå!

$CRAMER til lokale valutaer

Cramer Coin ($CRAMER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cramer Coin ($CRAMER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $CRAMER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cramer Coin ($CRAMER)

Hvor mye er Cramer Coin ($CRAMER) verdt i dag?
Live $CRAMER prisen i USD er 0.00023571 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $CRAMER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $CRAMER til USD er $ 0.00023571. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cramer Coin?
Markedsverdien for $CRAMER er $ 199.55K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $CRAMER?
Den sirkulerende forsyningen av $CRAMER er 846.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$CRAMER ?
$CRAMER oppnådde en ATH-pris på 0.01241046 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $CRAMER?
$CRAMER så en ATL-pris på 0.00010492 USD.
Hva er handelsvolumet til $CRAMER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $CRAMER er -- USD.
Vil $CRAMER gå høyere i år?
$CRAMER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $CRAMER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:40:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.