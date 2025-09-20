Cramer Coin ($CRAMER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01241046$ 0.01241046 $ 0.01241046 Laveste pris $ 0.00010492$ 0.00010492 $ 0.00010492 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -5.75% Prisendring (7D) -5.75%

Cramer Coin ($CRAMER) sanntidsprisen er $0.00023571. I løpet av de siste 24 timene har $CRAMER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CRAMER er $ 0.01241046, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010492.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CRAMER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cramer Coin ($CRAMER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 199.55K$ 199.55K $ 199.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 235.71K$ 235.71K $ 235.71K Opplagsforsyning 846.59M 846.59M 846.59M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cramer Coin er $ 199.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CRAMER er 846.59M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 235.71K.