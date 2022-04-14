Cramer Coin ($CRAMER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cramer Coin ($CRAMER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cramer Coin ($CRAMER) Informasjon It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy. Offisiell nettside: https://www.cramercoin.com/ Kjøp $CRAMER nå!

Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cramer Coin ($CRAMER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 197.73K $ 197.73K $ 197.73K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 846.59M $ 846.59M $ 846.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 233.56K $ 233.56K $ 233.56K All-time high: $ 0.01241046 $ 0.01241046 $ 0.01241046 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00023356 $ 0.00023356 $ 0.00023356 Lær mer om Cramer Coin ($CRAMER) pris

Cramer Coin ($CRAMER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cramer Coin ($CRAMER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $CRAMER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $CRAMER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $CRAMERs tokenomics, kan du utforske $CRAMER tokenets livepris!

