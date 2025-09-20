CortexZero (CORTEXZERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00780889 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.13%

CortexZero (CORTEXZERO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CORTEXZERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CORTEXZERO er $ 0.00780889, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CORTEXZERO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CortexZero (CORTEXZERO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.74K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.74K Opplagsforsyning 999.41M Total forsyning 999,406,959.324557

Nåværende markedsverdi på CortexZero er $ 10.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CORTEXZERO er 999.41M, med en total tilgang på 999406959.324557. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.74K.