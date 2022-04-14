Corite (CO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Corite (CO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Corite (CO) Informasjon Corite (CO) is a Swedish music and tech startup founded in 2018 that has its own distinct approach to funding artists. It works by letting fans invest in music and get a share of streaming profits, becoming an integral part of the journey from product creation to implementation. The beta version of the platform was released in October 2019 and now has a 25 '000 user base. The essence of the Corite business model is as follows: thanks to the financial support of fans, artists can independently build their careers and earn money from their own work. Fans can even get involved in the creative process and promote their favorite music. Meanwhile, artists can fund and release their music through dedicated fandom. This scheme works due to the strong connection between artists and fans. In July 2021, Corite entered the US market and partnered with Hitco to successfully close a US$2.2 million presale for their utility token $CO – the native currency of the Corite platform. Thus, Corite expanded their audiences, attracted a talented team and created a democratic working environment for artists. More recently, in January 2022, Corite also announced the closing of a €600K seed round for the European launch of its fan funding platform. The round was led by Tagehus, Eastate and Almi Invest. Corite works alongside a number of prominent music industry professionals such as L.A. Reid and Charles Goldstuck, founders of Hitco Entertainment, legendary producers Rico Love (Beyonce, Usher) and Konstantin Kersting (Dance Monkey, 4000 studios) and more. Recently, Corite completed a deal with Alan Walker to release multiple tracks and help bring the "Walkerverse" to Web3. In January 2022, Corite CO succesfully completed a $ 6.2 million private token sale round to launch the upcoming blockchain platform. Investors include NGC, CoinCO, Coin98, KuCoin labs, Chromaway, Gate labs, Kyros Venture, Shima Capital, Everse Capital, Rarestone Capital, NGC Offisiell nettside: https://corite.com/ Kjøp CO nå!

Corite (CO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Corite (CO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.25K $ 51.25K $ 51.25K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 219.37M $ 219.37M $ 219.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 233.61K $ 233.61K $ 233.61K All-time high: $ 0.057615 $ 0.057615 $ 0.057615 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00023361 $ 0.00023361 $ 0.00023361 Lær mer om Corite (CO) pris

Corite (CO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Corite (CO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COs tokenomics, kan du utforske CO tokenets livepris!

CO prisforutsigelse Vil du vite hvor CO kan være på vei? Vår CO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!