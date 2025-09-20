Corite (CO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.057615$ 0.057615 $ 0.057615 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -3.11% Prisendring (7D) -3.11%

Corite (CO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CO er $ 0.057615, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CO endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -3.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Corite (CO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.84K$ 50.84K $ 50.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 231.74K$ 231.74K $ 231.74K Opplagsforsyning 219.37M 219.37M 219.37M Total forsyning 999,999,545.49955 999,999,545.49955 999,999,545.49955

Nåværende markedsverdi på Corite er $ 50.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CO er 219.37M, med en total tilgang på 999999545.49955. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 231.74K.