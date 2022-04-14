Comtech Gold (CGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Comtech Gold (CGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Comtech Gold (CGO) Informasjon ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Offisiell nettside: https://www.comtechgold.com/ Teknisk dokument: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf Kjøp CGO nå!

Comtech Gold (CGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Comtech Gold (CGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M Total forsyning: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K Sirkulerende forsyning: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M All-time high: $ 118.96 $ 118.96 $ 118.96 All-Time Low: $ 51.61 $ 51.61 $ 51.61 Nåværende pris: $ 118.77 $ 118.77 $ 118.77 Lær mer om Comtech Gold (CGO) pris

Comtech Gold (CGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Comtech Gold (CGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CGOs tokenomics, kan du utforske CGO tokenets livepris!

CGO prisforutsigelse Vil du vite hvor CGO kan være på vei? Vår CGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CGO tokenets prisforutsigelse nå!

