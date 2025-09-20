Comtech Gold (CGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 116.93 $ 116.93 $ 116.93 24 timer lav $ 118.6 $ 118.6 $ 118.6 24 timer høy 24 timer lav $ 116.93$ 116.93 $ 116.93 24 timer høy $ 118.6$ 118.6 $ 118.6 All Time High $ 118.96$ 118.96 $ 118.96 Laveste pris $ 51.61$ 51.61 $ 51.61 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.95% Prisendring (7D) +0.85% Prisendring (7D) +0.85%

Comtech Gold (CGO) sanntidsprisen er $118.11. I løpet av de siste 24 timene har CGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 116.93 og et toppnivå på $ 118.6, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGO er $ 118.96, mens den rekordlave prisen er $ 51.61.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGO endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.95% over 24 timer og +0.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Comtech Gold (CGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.87M$ 12.87M $ 12.87M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.87M$ 12.87M $ 12.87M Opplagsforsyning 109.00K 109.00K 109.00K Total forsyning 109,000.0 109,000.0 109,000.0

Nåværende markedsverdi på Comtech Gold er $ 12.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGO er 109.00K, med en total tilgang på 109000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.87M.