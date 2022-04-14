Coinzix Token (ZIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coinzix Token (ZIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to "make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts"'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services. The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to "smoothen the transition from FIAT to CRYPTO" and increase the DeFi literacy. While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe. Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations. Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX's industry leader partner. COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad. ZIX is COINZIX's decentralized utility token, aimed to power COINZIX's ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform.

Coinzix Token (ZIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coinzix Token (ZIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 76.14K $ 76.14K $ 76.14K Total forsyning: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.76B $ 5.76B $ 5.76B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 79.33K $ 79.33K $ 79.33K All-time high: $ 0.00154266 $ 0.00154266 $ 0.00154266 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Coinzix Token (ZIX) pris

Coinzix Token (ZIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coinzix Token (ZIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZIXs tokenomics, kan du utforske ZIX tokenets livepris!

