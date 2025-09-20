Coinzix Token (ZIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00154266 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.56%

Coinzix Token (ZIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZIX er $ 0.00154266, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZIX endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinzix Token (ZIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 94.58K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.55K Opplagsforsyning 5.76B Total forsyning 6,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Coinzix Token er $ 94.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZIX er 5.76B, med en total tilgang på 6000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.55K.