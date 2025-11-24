Coded for millions pris i dag

Sanntids Coded for millions (CODED) pris i dag er $ 0.00002251, med en 0.27% endring de siste 24 timene. Nåværende CODED til USD konverteringssats er $ 0.00002251 per CODED.

Coded for millions rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 22,501, med en sirkulerende forsyning på 999.80M CODED. I løpet av de siste 24 timene CODED har den blitt handlet mellom $ 0.0000219(laveste) og $ 0.00002267 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00066969, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002149.

Kortsiktig har CODED beveget seg +0.62% i løpet av den siste timen og -1.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Coded for millions (CODED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K Opplagsforsyning 999.80M 999.80M 999.80M Total forsyning 999,798,830.700542 999,798,830.700542 999,798,830.700542

