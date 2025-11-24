CodEase pris i dag

Sanntids CodEase (CODON) pris i dag er $ 0.00001862, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CODON til USD konverteringssats er $ 0.00001862 per CODON.

CodEase rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,764.01, med en sirkulerende forsyning på 953.92M CODON. I løpet av de siste 24 timene CODON har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0000487, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001823.

Kortsiktig har CODON beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CodEase (CODON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Opplagsforsyning 953.92M 953.92M 953.92M Total forsyning 999,787,245.8326037 999,787,245.8326037 999,787,245.8326037

Nåværende markedsverdi på CodEase er $ 17.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODON er 953.92M, med en total tilgang på 999787245.8326037. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.62K.