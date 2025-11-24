CODE pris i dag

Sanntids CODE (CODE) pris i dag er --, med en 2.46% endring de siste 24 timene. Nåværende CODE til USD konverteringssats er -- per CODE.

CODE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,927.46, med en sirkulerende forsyning på 19.78M CODE. I løpet av de siste 24 timene CODE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01376831, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CODE beveget seg +0.83% i løpet av den siste timen og -1.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CODE (CODE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Opplagsforsyning 19.78M 19.78M 19.78M Total forsyning 19,781,425.71200496 19,781,425.71200496 19,781,425.71200496

Nåværende markedsverdi på CODE er $ 6.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODE er 19.78M, med en total tilgang på 19781425.71200496. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.93K.