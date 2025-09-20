cLINK (CLINK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.47282 $ 0.47282 $ 0.47282 24 timer lav $ 0.501316 $ 0.501316 $ 0.501316 24 timer høy 24 timer lav $ 0.47282$ 0.47282 $ 0.47282 24 timer høy $ 0.501316$ 0.501316 $ 0.501316 All Time High $ 0.620778$ 0.620778 $ 0.620778 Laveste pris $ 0.100686$ 0.100686 $ 0.100686 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -4.11% Prisendring (7D) -6.88% Prisendring (7D) -6.88%

cLINK (CLINK) sanntidsprisen er $0.47458. I løpet av de siste 24 timene har CLINK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.47282 og et toppnivå på $ 0.501316, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLINK er $ 0.620778, mens den rekordlave prisen er $ 0.100686.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLINK endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -4.11% over 24 timer og -6.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cLINK (CLINK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 735.50K$ 735.50K $ 735.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 735.50K$ 735.50K $ 735.50K Opplagsforsyning 1.55M 1.55M 1.55M Total forsyning 1,549,795.08603441 1,549,795.08603441 1,549,795.08603441

Nåværende markedsverdi på cLINK er $ 735.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLINK er 1.55M, med en total tilgang på 1549795.08603441. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 735.50K.