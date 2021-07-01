Cirus (CIRUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cirus (CIRUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cirus (CIRUS) Informasjon Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it! Offisiell nettside: https://cirusfoundation.com Teknisk dokument: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf Kjøp CIRUS nå!

Cirus (CIRUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cirus (CIRUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81.65K $ 81.65K $ 81.65K Total forsyning: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M Sirkulerende forsyning: $ 213.20M $ 213.20M $ 213.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.34K $ 82.34K $ 82.34K All-time high: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00038299 $ 0.00038299 $ 0.00038299 Lær mer om Cirus (CIRUS) pris

Cirus (CIRUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cirus (CIRUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CIRUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CIRUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CIRUSs tokenomics, kan du utforske CIRUS tokenets livepris!

CIRUS prisforutsigelse Vil du vite hvor CIRUS kan være på vei? Vår CIRUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CIRUS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!