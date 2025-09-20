Dagens Cirus livepris er 0.00038299 USD. Spor prisoppdateringer for CIRUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CIRUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cirus livepris er 0.00038299 USD. Spor prisoppdateringer for CIRUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CIRUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CIRUS til USD livepris:

$0.00038299
$0.00038299$0.00038299
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cirus (CIRUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:01:08 (UTC+8)

Cirus (CIRUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 1.73
$ 0.0000585
--

--

+69.08%

+69.08%

Cirus (CIRUS) sanntidsprisen er $0.00038299. I løpet av de siste 24 timene har CIRUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIRUS er $ 1.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000585.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIRUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +69.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cirus (CIRUS) Markedsinformasjon

$ 81.65K
--
$ 82.34K
213.20M
214,998,910.20296094
Nåværende markedsverdi på Cirus er $ 81.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIRUS er 213.20M, med en total tilgang på 214998910.20296094. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.34K.

Cirus (CIRUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cirus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cirus til USD ble $ +0.0007663951.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cirus til USD ble $ -0.0002536323.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cirus til USD ble $ -0.0005385970312952768.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0007663951+200.11%
60 dager$ -0.0002536323-66.22%
90 dager$ -0.0005385970312952768-58.44%

Hva er Cirus (CIRUS)

Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cirus (CIRUS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Cirus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cirus (CIRUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cirus (CIRUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cirus.

Sjekk Cirusprisprognosen nå!

CIRUS til lokale valutaer

Cirus (CIRUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cirus (CIRUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CIRUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cirus (CIRUS)

Hvor mye er Cirus (CIRUS) verdt i dag?
Live CIRUS prisen i USD er 0.00038299 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CIRUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CIRUS til USD er $ 0.00038299. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cirus?
Markedsverdien for CIRUS er $ 81.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CIRUS?
Den sirkulerende forsyningen av CIRUS er 213.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCIRUS ?
CIRUS oppnådde en ATH-pris på 1.73 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CIRUS?
CIRUS så en ATL-pris på 0.0000585 USD.
Hva er handelsvolumet til CIRUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CIRUS er -- USD.
Vil CIRUS gå høyere i år?
CIRUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CIRUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:01:08 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.