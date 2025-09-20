Cirus (CIRUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Laveste pris $ 0.0000585$ 0.0000585 $ 0.0000585 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +69.08% Prisendring (7D) +69.08%

Cirus (CIRUS) sanntidsprisen er $0.00038299. I løpet av de siste 24 timene har CIRUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIRUS er $ 1.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000585.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIRUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +69.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cirus (CIRUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.65K$ 81.65K $ 81.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.34K$ 82.34K $ 82.34K Opplagsforsyning 213.20M 213.20M 213.20M Total forsyning 214,998,910.20296094 214,998,910.20296094 214,998,910.20296094

Nåværende markedsverdi på Cirus er $ 81.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIRUS er 213.20M, med en total tilgang på 214998910.20296094. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.34K.